Derby spartiacque, ma ora a rischiare è solo il Milan

Le luci di San Siro rischiano di lasciare al buio il futuro di Stefano Pioli se il Milan non vincera' il basilare derby di domenica. E' l'ultima spiaggia per il tecnico, offuscato da una striscia di sconfitte nelle coppe e di delusioni in campionato. Ma se lo scudetto bis e' una chimera la stagione si puo' raddrizzare, a patto di risorgere nel derby contro un'Inter che sembra uscita dalle nebbie con le vittorie con Cremonese e Atalanta. Inzaghi recupera Barella e Skriniar, che voleva anticipare la sua partenza per Parigi.

Pioli cambia mudulo, perde anche Bennacer, spera che Hernandez e Leao ritrovino la convinzione perduta, ma l'assillo maggiore e' per la difesa, diventata un colabrodo. Se l'Inter segna subito potrebbe rischiare un nuovo naufragio dopo l'umiliante 2-5 col Sassuolo.

Ben altri pensieri frullano nella testa di Spalletti: scongiuri a parte, il +13 pesa tanto ma ancora di piu' la capacita' di 'leggere' le partite, di superare le difficolta' sfruttando un organico ricco e completo. Al resto pensa il condottiere Osimhen, il capocannoniere simbolo della squadra. Sara' lui a guidare l'assalto del Napoli a uno Spezia che viene da tre sconfitte e che ha poche speranze di evitare la quarta.

La 21/a giornata e' lunga quattro giorni: comincia domani con la Roma sotto choc per il rovinoso ko con la Cremonese in Coppa Italia. Il caso Zaniolo incombe (sara' formalmente nella lista Uefa ma non si allenera' per un mese per un 'disagio psicologico'), Mourinho trova un Empoli in grande forma, che non perde da otto gare e nelle ultime tre trasferte ha fermato Udinese e Lazio e ha mandato in tilt l'Inter. Ci vorra' l'ispirazione di Dybala per evitare nuovi guai.

Ancora piu' interessante sembra l'impegno che attende la super Atalanta del trio Boga, Hojlund e Lookman, che si e' dovuta arrendere all'Inter in Coppa Italia. I bergamaschi giocheranno in casa del Sassuolo, reduce del trionfo del Meazza in cui ha recuperato convinzione e il miglior Berardi. Gli emiliani hanno ancora una classifica da sistemare per tornare in una posizione piu' consona ai loro mezzi. Particolarmente atteso il confronto tra le due rivelazioni francesi Lauriente' e Boga.

Sarri continua a fallire gli appuntamenti con la Juve e l'eliminazione in Coppa Italia si riverbera sul campionato: poco il peso offensivo della Lazio, con Immobile convalescente e contro una super difesa. Il Verona, avversario di lunedi', ha una caratura piu' modesta, anche se ha dato segni di ripresa. Per Casale e Zaccagni e' la gara degli ex. Dopo tre prove opache la Juve si ritrova compatta, Allegri ha avuto una risposta probante dopo lo choc del -15 e avra' tempo fino a martedi' per riposarsi e prepararsi alla gara con la Salernitana in cui potra' capire se si e' riappropriato della squadra che ha vinto otto gare di fila.

La penalizzazione della Juve apre un'autostrada alle speranze di Conference League che premia il settimo posto, posizione finora occupata dall'Udinese, che pero' ha avuto una lunga flessione. I friulani, che potrebbero far esordire Thauvin, giocano in casa del Torino che li segue in classifica e vuole riscattare il ko con la Fiorentina potendo contare su importanti innesti di mercato e su un ispirato Miranchuk. L'entusiasmo prodotto dalla semifinale di Coppa Italia potrebbe dare la scossa alla Fiorentina, finora frenata da troppi alti e bassi. Per avvicinare l'Europa ha bisogno di un successo nel derby dell'Appennino col Bologna, che Thiago Motta ha riportato a un rendimento accettabile anche senza Arnautovic.

In zona salvezza la Cremonese, che ha sbancato il Maradona e l'Olimpico in Coppa Italia, prova a centrare il primo successo in campionato affidandosi a Okereke e Dessers. Potrebbe essere l'occasione giusta contro il Lecce che non vince da cinque turni. Tre punti basilari insegue pure la Sampdoria, in una situazione societaria e di classifica sempre piu' compromessa, ma il compito e' improbo perche' gioca a Monza contro una squadra in grande salute, che ha appena inflitto il secondo ko di stagione alla Juventus. E un successo potrebbe lanciare i brianzoli verso il sogno di un posto in Europa.

