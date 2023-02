Pancalli, 'Russi a Parigi 2024? Rispetto per diritti atleti'

"La possibile estromissione dei russi alle Paralimpiadi di 2024? Abbiamo votato a Bonn le sanzioni e l'estromissione del Comitato paralimpico russo e di quello bielorusso, ma oggi il discorso non riguarda i Comitati, bensì il diritto degli atleti a esserci. Essi vanno rispettati nel loro essere atleti, che però non significa non riconoscere ciò che sta accadendo e contestarlo". È quanto detto da Luca Pancalli, presidente del CIP, a margine dell'accordo tra lo stesso CIP e ITA Airways. "Abbiamo toccato la questione russi durante l'ultima assemblea generale dell'IPC e la riprenderemo nella prossima, anche alla luce di quelle che saranno le decisioni del CIO". La posizione del numero uno del CIP riguardo allo scottante argomento è rimasta sempre la stessa: "Come disse Zelensky all'inizio dell'invasione, bisogna distinguere le responsabilità dei governi da quelle del popolo. Gli atleti hanno il loro diritto a poter partecipare, rispettosamente, perché lo sport deve essere sempre un ponte per costruire dialogo e a favorire percorsi che hanno come obiettivo la pace".