Fedez 'Il Karate è inutile'. Busà: 'Vieni ad allenarti con me'

"C'e' un'arte marziale inutile, il karate". "Lo sport è come una canzone, può piacere o non piacere. Ma a Fedez dico: vieni ad allenarti con me". È ancora una volta un podcast del cantante e compagno di Chiara Ferragni a scatenare la polemica, con la risposta via social di Luigi Busa', oro olimpico a Tokyo 2020. "Fedez dovrebbe imparare a comunicare, altrimenti faccia altro. Le parole di Fedez mi hanno fatto molto arrabbiare, non si può definire 'inutile' una disciplina come il karate", dice l'azzurro al telefono con l'ANSA, dopo il suo post di risposta.

Nel podcast Muschio Selvaggio, Fedez ironizza ("sono mossette goliardiche") sulla disciplina praticata anche da lui e accompagna le sue parole con analoga risata a quelle di altre sezioni del video che negli ultimi giorni avevano provocato polemiche più profonde, per le parole su Emanuele Orlandi. "Puoi dire 'il karate non mi piace', non che consiste in 'mossette' - replica oggi il karateka azzurro -: così denigri una delle arti marziali più importanti che ci siano e tutti coloro che la praticano, tra cui me, che con l'oro di Tokyo sono stato orgoglio nazionale e sono stato ricevuto da Mattarella".

"Non voglio fare polemica - aveva esordito nel suo video Instagram Busa', raccogliendo il consenso di tanti follower tra cui Irma Testa - Ma difendere il karatè e tutto lo sport. La nostra disciplina insegna rispetto e disciplina. Ai ragazzi dico solo: non smettete di fare quello che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi". Il suo messaggio e' diventato virale, e sull'argomento Busà è tornato ricordando tra l'altro a Fedez che alcuni dei più grandi fighter della UFC (la lega di MMA di cui fa parte Marvin Vettori, ospite della puntata incriminata del podcast), "tra cui Robert Whittaker, vengono dal karate, che è la disciplina alla base di tantissime altre".

'Muschio selvaggio' è seguito da tante persone, e quindi il danno potenziale delle parole del cantante è ampio, continua Busà: "Un ragazzino che ha come idolo Fedez potrebbe pensare che realmente il karate è uno sport inutile, e questo è terribile. Io a tutti i giovani karateka voglio dire: state praticando una grande arte marziale, che vi insegna disciplina e rispetto. Fedez dovrebbe imparare a comunicare, altrimenti faccia altro".