Calcio: U21; Euro 2025, Italia con Irlanda e Norvegia

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia e San Marino. Sono le avversarie dell'Italia Under 21 nel Gruppo A delle qualificazioni all'Europeo 2025 (in Slovacchia) decise dal sorteggio di Nyon. Alla fase finale parteciperanno direttamente le vincitrici dei nove gironi e le tre migliori seconde, oltre alle tre nazionali che si guadagneranno la qualificazione tramite gli spareggi tra le altre sei seconde e alla Slovacchia.

L'Italia - che debutterà a settembre, dopo la fase finale dell'Europeo 2023 prevista dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia - ritrova per il terzo Europeo di fila l'Irlanda, già affrontata nella fase di qualificazione a Euro 2021 e in questo biennio: con il 4-1 del 14 giugno dello scorso anno ad Ascoli Piceno, tra l'altro, la squadra di Paolo Nicolato conquistò proprio il pass per le finali. La Norvegia, uscita invece dalla terza fascia del sorteggio (l'Italia era tra le teste di serie), sarà una delle tre avversarie dell'Italia al prossimo Europeo: il match, il terzo che gli Azzurrini disputeranno a Cluj, è in programma mercoledì 28 giugno e seguirà quelli contro Francia e Svizzera. (ANSA).