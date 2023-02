Calcio: Massa arbitra il derby Inter-Milan

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Davide Massa, della sezione di Imperia, è l'arbitro designato per il derby Inter-Milan, in programma domenica 5 febbraio alle 20:45, partita della 21/a giornata della serie A di calcio. Spezia-Napoli, delle 12:30, sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi, mentre per Roma-Empoli (sabato alle 18) sarà in campo Federico Dionisi dell'Aquila. (ANSA).