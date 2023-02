La star del football americano Tom Brady fa un passo indietro e lascia la Nfl. In un video pubblicato su Twitter, il campione annuncia il suo ritiro. "Vi ringrazio per il sostegno, vi ringrazio per avermi consentito di vivere il mio sogno", afferma Tom Brady. La star del football aveva già annunciato il suo ritiro lo scorso anno ma poi era tornato sui suoi passi. Ora, rivolgendosi direttamente ai suoi fan, è diverso.