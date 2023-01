Ligue1: Neymar non basta, finisce 1-1 tra Psg e Reims

Il Psg pareggia 1-1 in casa con il Reims. I parigini vanno in vantaggio al 51' con Neymar, ma 8 minuti dopo restano in dieci per l'espulsione di Verratti. Approfitta della superiorità numerica il Reims che strappa il pareggio al 95' con Balogun. Restano così invariate le distanze nei primo posti in classifica per i pareggi del Lens, fermato sull'1-1 dal Troyes, e del Marsiglia che pareggia 1-1 con il Monaco. Il Nizza batte il Lilla 1-0, Lione vince ad Ajaccio.

Il quadro della 20/ma giornata

Lorient-Rennes 2-1

Troyes-Lens 1-1

Marsiglia-Monaco 1-1

Nizza-Lilla 1-0

Auxerre-Montpellier 2-0

Brest-Angers 4-0

Clermont-Nantes 0-0

Strasburgo-Tolosa 1-2

Ajaccio-Lione 0-2

Paris SG-Reims 1-1