Mercato: McKennie va a Leeds, Zaniolo rimane a Roma

Sta per finire la finestra invernale del calciomercato e sembra proprio che Nicolò ZANIOLO debba rimanere, nonostante tutto, alla Roma. Quella del Bournemouth, di 23,5 milioni di euro più quattro di bonus, è stata l'unica offerta ritenuta seria pervenuta alla Roma, e respinta dal giocatore, ma il club rimane fermo sulla posizione di non accettare di cedere il suo n.22 in prestito. Così si è arenata la trattativa con il Milan, destinazione molto gradita al ragazzo, vista l'impossibilità da parte del club rossonero di soddisfare le richieste economiche e di formula presentate dalla Roma.

Intanto Juventus e Leeds sono vicine ad un accordo per Weston MCKENNIE, come ha confermato in conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che non a convocato il centrocampista americano per la partita con il Monza. Il giocatore volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche, poi tutto sarà definito con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, fissato a 35 milioni. Ma in casa Juve c'è un altro discorso che nelle ultime ore di mercato potrebbe avere sviluppi clamorosi: infatti Dusan VLAHOVIC è tra i big che potrebbero dire addio in caso di esclusione dalla Champions dei bianconeri o per il mancato raggiungimento sul campo della stessa competizione. Finora ci sono stati sondaggi da parte di Chelsea e Manchester United ma il Bayern Monaco, ancora alla ricerca di un erede di Lewandowski, potrebbe farsi avanti con decisione e prendere l'attaccante serbo già ora, visto che per i bavaresi appare molto difficile arrivare al loro sogno, Harry KANE del Tottenham.

Tornando alla Roma ma per la situazione alla voce 'entrate', si tratta soprattutto in vista della prossima stagione: si cerca un portiere e visto che su CARNESECCHI sembra ci sia già la Juventus, il gm dei giallorossi sta cercando di imbastire un discorso con l'Empoli per Guglielmo VICARIO dell'Empoli. Piace anche il terzino Fabiano PARISI, e qui potrebbe esserci un derby, visto che questo giocatore è anche un obiettivo della Lazio per giugno. Nel frattempo i giallorossi hanno perso un calciatore che tenevano d'occhio, quell'Azzedine OUNAHI su cui c'era anche il Napoli: l'Angers ha annunciato oggi di averlo ceduto al Marsiglia.

Da Londra arriva invece la notizia che Cesare CASADEI lascia il Chelsea a titolo temporaneo. Ceduto dall'Inter la scorsa estate per 15 milioni di euro, il ventenne centrocampista che il ct, Roberto Mancini, tiene d'occhio per la nazionale giocherà la seconda parte di stagione al Reading: accordo raggiunto sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.

Il Verona tratta la cessione di Koray GUNTER con la Sampdoria, mentre ala Cremonese, per l'attacco, si è offerto GERVINHO. Allo Spezia è invece in arrivo Eldor SHOMURODOV, che la Roma ha ceduto in prestito: manca solo il sì del giocatore ma dovrebbe essere una formalità. In casa Lazio si lavora invece alla cessione di Mohamed FARES, che porterebbe all'arrivo in casa biancoceleste di Luca PELLEGRINI. Il Sassuolo ha chiesto Federico BONAZZOLI alla Salernitana, ricevendo però, almeno per ora, risposta negativa.