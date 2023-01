laLiga: il Barcellona vince 1-0 a Girona, infortunio per Dembelè

Il Barcellona domina in casa del Girona ma capitalizza l'unica rete segnata, da Pedri nella ripresa, per garantirsi ancora il primo posto in classifica dopo 19 giornate di campionato, col Real Madrid che insegue a -6 e domani ospiterà la Real Sociedad, terza in classifica. Pedri era entrato in campo nel primo tempo al posto di Ousmane Dembélé, uscito per infortunio e ha festeggiato con la sesta rete in stagione al sua 100/a partita ufficiale con i blaugrana. Il tecnico blaugrana, Xavi, ha espresso qualche preoccupazione per le condizioni di Dembelè, che dopo i tanti problemi fisici che ha dovuto superare dal suo arrivo a Barcellona ha giocato senza problemi per tutto il 2022, diventando uno dei giocatori di riferimento del tecnico catalano.

Il quadro della 19/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Almeria-Espanyol 3-1

Cadice-Maiorca 2-0

Girona-Barcellona 0-1

Siviglia-Elche ore 18.30

Getafe-Betis ore 21

Valladolid-Valencia domenica ore 14

Osasuna- Atletico Madrid ore 16-15

Celta Vigo-Athletic Bilbao ore 18.30

Real Madrid-Real Sociedad ore 21

Villarreal-Vallecano lunedì ore 21