Il giudice di serie A, otto squalificati per una giornata

Sono otto i giocatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A in relazione alle partite della 19/a giornata di andata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop per l'interista Milan Skriniar. Tra i non espulsi, fermati per una giornata Nicolò Barella (Inter), Ismael Bennacer (Milan), Mehmet Celic (Roma), Liam Henderson e Fabiano Parisi (Empoli) e Charles Pickel (Cremonese). (ANSA).