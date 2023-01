Serie A: Napoli-Roma a Orsato, Milan-Sassuolo a Giua

Daniele Orsato della sezione di Schio è l'arbitro designato per Napoli-Roma, big match della 20/a giornata del campionato di serie A in programma domenica sera. L'anticipo dell'ora di pranzo di domenica, Milan-Sassuolo sarà diretto da Giua di Olbia mentre per Cremonese-Iter (sabato 28/1 ore 18) è stato designato Mariani di Aprilia. Juventus-Monza sarà invece diretta da Aureliano di Bologna.

Questi gli arbitri (piu' assistenti, quarto uomo, Var e Avar) che dirigeranno le partite della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Bologna-Spezia (venerdì 27/1 ore 18.30): Massimi di Termoli (Vecchi-D'Ascanio/Minelli. Var: Di Bello, Avar: Muto)

Lecce-Salernitana (venerdì 27/1 ore 20.45): Massa di Imperia (Imperiale-Lombardo/Rutella. Var: Maresca, Avar: Ghersini)

Empoli-Torino (sabato 28/1 ore 15): Marcenaro di Genova (Carbone-Giallatini/Cosso. Var: Abbattista, Avar: Maggioni)

Cremonese-Inter (sabato 28/1 ore 18): Mariani di Aprilia (Bresmes-Scatragli/Miele G. Var: Nasca, Avar: Dionisi)

Atalanta-Sampdoria (sabato 28/1 ore 20.45): Doveri di Roma 1 (Pagliardini-Massara/Gariglio. Var: La Penna, Avar: Manganiello)

Milan-Sassuolo (domenica 29/1 ore 12.30): Giua di Olbia (Rossi L.-Perrotti/Marchetti. Var: Banti, Avar: Dionisi)

Juventus-Monza (domenica 29/1 ore 15): Aureliano di Bologna (Lo Cicero-Affatato/Abisso. Var: Fourneau Avar: Longo S.)

Lazio-Fiorentina (domenica 29/1 ore 18): Colombo di Como (Valeriani-Rossi M./Piccinini. Var: Chiffi, Avar: Abbattista)

Napoli-Roma (domenica 29/1 ore 20.45): Orsato di Schio (Tegoni-Baccini/Rapuano. Var: Di Paolo, Avar: Maggioni)

Udinese-Verona (lunedì 30/1 ore 20.45): Pairetto di Nichelino (Zingarelli-Trinchieri/Meraviglia. Var: Mazzoleni, Avar: Paganessi).