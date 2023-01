Skriniar e Zaniolo sempre protagonisti, Leeds su McKennie

Ultima settimana di trattative nella finestra invernale del calcio mercato ed a tenere banco sono ancora loro, Milan SKRINIAR e Nicolò ZANIOLO. Il primo è ormai pronto a lasciare l'Inter con destinazione PSG. Anche se non ci sono conferme ufficiali tutte le strade portano a Parigi, resta da capire se subito o a fine stagione. Vuol lasciare Roma, sponda giallorossa, Nicolò Zaniolo. Sulle tracce del trequartista ci sarebbe il Milan, ma al momento nessuna offerta formale è giunta al club giallorosso. Zaniolo piace anche al Newcastle che invece avrebbe presentato un'offerta da cinque milioni per il prestito più 35 per il riscatto condizionato al raggiungimento del 75% delle presenze fino al termine della stagione, offerta che la Roma avrebbe rifiutato.

In casa Inter si lavora per trovare un sostituto di Skriniar. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono i nomi di Tiago DJALÒ del Lille e Perr SCHUURS del Torino ma soprattutto quello di Nikola MILENKOVIC. I nerazzurri sono d'accordo da tempo con l'agente Fali Ramadani su quelle che dovranno essere le linee economiche e temporali del contratto, ora c'è da superare l'ostacolo più difficile: convincere la Fiorentina a cedere il proprio miglior difensore a una cifra inferiore ai 30 milioni richiesti la scorsa estate. La missione é già in programma e resta solo da capire se verrà avviata per questa sessione di mercato invernale o per la prossima estiva. Ha i bagagli pronti anche Roberto GAGLIARDINI, pronto a lasciare l'Inter alla ricerca di un club che gli garantisca continuità in campo. Il Nottingham Forest avrebbe sondato la possibilità di ingaggiare il centrocampista nerazzurro che andrà in scadenza nel prossimo mese di giugno.

In casa Juventus, dopo lo choc della penalizzazione di 15 punti si lavora al mercato. Weston MCKENNIE è nel mirino del Leeds. Il centrocampista piace molto agli inglesi e ci sono già stati i primi contatti tra le parti.

Il Napoli si prepara ad accogliere Pierluigi GOLLINI. È fatta per l'arrivo del portiere coinvolto insieme a Salvatore Sirigu in uno scambio con la Fiorentina. Gollini si trasferirà in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Sirigu farà il percorso inverso in prestito secco. Per entrambi è il giorno delle visite mediche: terminato l'iter medico, Gollini e Sirigu firmeranno i rispettivi contratti tra stasera e domani. Colpo del Lecce che si assicura in prestito (con diritto di riscatto) dal Bayern Monaco Justin JANITZEK. Il difensore è atteso domani per sostenere prima le visite mediche e per la firma del contratto.

Un nuovo rinforzo per il centrocampo in arrivo per la Salernitana. Dopo aver chiuso per TROOST-EKONG in difesa, la società granata continua a muoversi e nelle ultime ore ha accelerato per Domen CRNIGOJ, sloveno classe '95 protagonista in questa prima parte di stagione in Serie B con il Venezia. Le parti hanno intensificato i contatti e attualmente sono vicinissime.

Il Marsiglia continua il pressing per avere Ivan ILIC del Verona. La società francese in queste ore ha avuto l'ok del Manchester City per il centrocampista serbo, visto che il club inglese aveva il diritto di pareggiare ogni ultima offerta ricevuta dal Verona dopo averglielo venduto nel 2021. Resta sullo sfondo il Torino che potrebbe alzare l'offerta al Verona.