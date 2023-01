Serie A: Sampdoria-Udinese 0-1

Udinese batte Sampdoria 1-0 (0-0) nell'anticipo domenicale della 19/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova.

Il gol: nel secondo tempo Ehizibue al 43'. LA CRONACA



88' GOL! Sampdoria - UDINESE 0-1! Rete di Kingsley Ehizibue. Non riesce il triangolo tra Walace e Deulofeu per una deviazione di Winks: l'inglese tocca peró verso l'esterno, che insacca da due passi.



Le formazioni

SAMPDORIA con il 3-4-1-2, Audero - Nuytinck, Colley, Amione - Leris, Winks, Djuricic, Augello - Sabiri - Lammers, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Verre, Rincon, Vieira, Murillo, Quagliarella, Yepes, Murru, Montevago, Paoletti, Zanoli.

UDINESE: 3-5-2 per i bianconeri, Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie - Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Deulofeu, Abankwah, Ebosse, Nestorovski, Pereyra, Pafundi.