Serie A: Spezia-Roma, formazioni

La Roma e' alle prese col possibile addio di Zaniolo, ma Mourinho conta molto sul ritrovato feeling tra Abraham e Dybala e si frega le mani per la praterie aperte dal ko del Napoli (se batte la Cremonese affrontera' in semifinale di Coppa Italia Torino o Fiorentina). Ora pero' testa allo Spezia, che vorra' vendicare il 2-5 subito dalla Dea.

SPEZIA CEDE KIWIOR ALL'ARSENAL PER 25 MILIONI PIÙ BONUS

Lo Spezia cede il difensore polacco Jakub Kiwior all'Arsenal per una cifra base di 25 milioni di euro che potrà arrivare fino a 30 milioni con i bonus. L'operazione è stata finalizzata dal direttore tecnico della squadra ligure Eduardo Macia, che in Premier League ha lavorato in passato con Liverpool e Leicester. In campo contro l'Atalanta in Coppa Italia, il 22enne nazionale biancorosso lascerà l'Italia in queste ore per svolgere le visite mediche a Londra e firmare un contratto fino al 2028 con stipendio attorno ai 3 milioni annui, quintuplicato rispetto a quanto percepito dallo Spezia.

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski; 15 Hristov, 29 Caldara, 27 Amian; 2 Holm, 6 Bourabia, 4 Ampadu, 33 Agudelo, 13 Reca; 11 Gyasi, 18 Nzola. (40 Zovko, 26 Dido, 5 Moutinho, 7 Sala, 8 Ekdal, 10 Verde, 16 Beck, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 30 Maldini, 72 Cipot, 77 Zurkowski, Krollis). All.: Gotti. Squalificato: Nikolaou. Diffidati: Ampadu, S.Bastoni, Gyasi, Holm, Nzola. Indisponibili: S.Bastoni, Zoet.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 G.Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 62 Tahirovic, 59 Zalewski; 21 Dybala, 7 Lo.Pellegrini; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 17 Vina, 37 Spinazzola, 8 Matic, 20 Camara, 52 Bove, 14 Shomurodov, 62 Volpato, 92 El Shaarawy, 11 Belotti, 18 Solbakken). All.: Mourinho. Squalificati: nessuno Diffidati: Celik, Cristante, G.Mancini, Smalling, Zaniolo Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum, Zaniolo. Arbitro: Sozza di Seregno. Quote Snai: 4,50; 3,55; 1,85.