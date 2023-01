Serie A: Sampdoria-Udinese, formazioni

In campo domenica alle 12.30 Sampdoria-Udinese. Alle 15 gioca Monza-Sassuolo

Probabili formazioni Sampdoria-Udinese

Sampdoria (3-4-1-2): 1 Audero; 17 Nuytinck, 15 Colley, 2 Amione; 37 Leris, 8 Rincon, 14 Vieira, 3 Augello; 7 Djuricic; 23 Gabbaidini, 10 Lammers. (22 Turk, 29 Murru, 16 Paoletti, 21 Murillo, 59 Zanoli, 20 Winks, 11 Sabiri, 70 Trimboli, 5 Verre, 28 Yepes, 34 Montevago). All.: Stankovic. Squalificati: nessuno Diffidato: Sabiri. Indisponibili: Conti, De Luca, Pussetto, Quagliarella.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 9 Beto, 7 Success. (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 4 Lovric, 5 Arslan, 10 Deulofeu, 14 Abankwah, 15 Buta, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 39 Semedo, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bijol, Pereyra, Udogie, Walace. Indisponibile: Masina. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 3,55; 3,30; 2,15.

Probabili formazioni di Monza-Sassuolo.

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Caldirola, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli, 32 Pessina, 7 Machin, 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 28 Colpani; 37 Petagna. (89 Cragno, 91 Sorrentino, 4 Marlon, 6 Rovella, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 17 Caprari, 22 Ranocchia, 26 Antov, 38 Bondo, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro, 80 Vignato). All. Palladino. Squalificati: nessuno Diffidati: Rovella, Sensi Indisponibili: Donati

Sassuolo (4-3-3): 25 Pegolo; 22 Toljan, 28 Erlic, 13 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Lopez, 23 Traorè; 10 Berardi, 11 Alvarez, 45 Laurientè. (64 Russo, 3 Zacchi, 5 Ayhan, 19 Romagna, 44, Tressoldi, 3 Marchizza, 17 Muldur, 14 Obiang, 7 Henrique, 8 Harroui, 77 Kyriakoupolos, 18 Antistè, 42 Thorstvedt, 92 Defrel).All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Consigli, Pinamonti. Arbitro: Prontera di Bologna Quote Snai: 2.20; 3.40; 3.30