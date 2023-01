Serie A: Lazio-Milan, formazioni

Bisognera' aspettare martedi' per capire come il Milan reagira' ai quattro flop di fila (pari con Roma e Lecce, ko con Toro e Inter) al cospetto di una Lazio grintosa e solida che ha il solo handicap dell'infortunio di Immobile. Ma Zaccagni, Anderson e Pedro, con il recupero di Luis Alberto, garantiscono all'Olimpico Sarri che insegue il quarto posto per la Champions. Pioli sembra avere smarrito le certezze: inguardabili Theo Hernandez e Tomori, evanescenti Giroud e Leao, distratto dal rinnovo del contratto e dalla penale con lo Sporting. Un nuovo ko avrebbe conseguenze gravi per il tecnico e perfino per Maldini

Probabili formazioni di Lazio-Milan.

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni (1 Maximiano, 31 Adamonis, 4 Patric, 26 Radu, 23 Hysaj, 6 Marcos Antonio, 5 Vecino, 50 Bertini, 88 Basic, 18 Romero, 11 Cancellieri). All: Sarri Squalificati: nessuno Diffidati: Marusic Indisponibili: Gila, Immobile

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. (53 Mirante, 96 Jundal, 21 Dest, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 40 Vranckx, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 30 Messias, 22 Lazetic, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 12 Rebic, 27 Origi) All.: Pioli. Squalificati: nessuno Diffidati: Bennacer Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Ibrahimovic, Krunic, Maignan. Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 3.15; 3.40; 2.30.