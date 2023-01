Serie A: Juventus-Atalanta, formazioni

La Juve ha ritrovato Chiesa e Di Maria, aspetta i recuperi di Vlahovic e Pogba per fa rifiatare i giovani, ma allo Stadium si presenta un'Atalanta che Gasperini ha rimodellato ritrovando, con solisti diversi, la fabbrica del gol degli anni scorsi. Lookman, Hojlund e Boga hanno relegato ai margini Zapata e Muriel ma la Dea, che in autunno vinceva senza convincere, e' tornata travolgente, con 13 gol in quattro giorni. Pesa pero' sui bianconeri la seria vicenda societaria per cui rischia anche una penalizzazione.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 3 Bremer, 12 Alex Sandro; 7 Chiesa, 8 McKennie, 5 Locatelli, 44 Fagioli, 17 Kostic; 22 Di Maria, 14 Milik (23 Pinsoglio, 36 Perin, 15 Gatti, 18 Kean, 20 Miretti, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulè, 32 Paredes, 43 Iling-Junior). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bremer, Locatelli. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 88 Pasalic; 17 Hojlund, 11 Lookman. (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 19 Djimsiti, 42 Scalvini, 3 Maehle, 21 Zortea, 93 Soppy, 23 Vorlicky, 10 Boga, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificato: Koopmeiners. Diffidati: De Roon, Demiral. Indisponibili: Zapata, Zappacosta. Arbitro: Marinelli di Tivoli Quote Snai: 2.15; 3.40; 3.50.