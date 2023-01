Serie A: Inter-Empoli, formazioni

Inzaghi si gode la quarta Supercoppa e puo' aspettare senza traumi il recupero di condizione di Lukaku visto che Dzeko e Lautaro sono decisivi. Mkhytarian e Di Marco sono sempre piu' protagonisti, ma il tecnico valuta con attenzione il cammino dei toscani, che non perdono da inizio ottobre, sono stati rinforzati dall'arrivo di Caputo, hanno ottenuto tre vittorie pareggiando in trasferta con Udinese e Lazio.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A.Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. (21 Cordaz, 31 Brazao, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 90 R.Lukaku). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Handanovic.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 24 Ebuhei, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi; 11 Akpa Akpro, 8 Henderson, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 9 Satriano. (1 Perisan, 22 Ujkani, 3 Cacace, 4 Walukiewicz, 30 Stojanovic, 20 Degl'Innocenti, 32 Haas, 21 Fazzini, 36 Guarino, 10 Bajrami, 17 Ekong, 14 Pjaca, 28 Cambiaghi). All.: P.Zanetti. Squalificato: Marin. Diffidati: Bandinelli, Henderson, Parisi. Indisponibili: Destro, Grassi, Ismajli, Tonelli. Arbitro: Rapuano di Rimini. Quote Snai: 1,28; 6,00; 9,75.