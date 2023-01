Serie A: Bologna-Cremonese, formazioni

Alle 18.30 in campo Bologna-Cremonese.

L'emergenza, in casa Bologna si aggrava. A Udine, Nicola Sansone, autore del gol del pareggio, ha poi riportato la frattura scomposta del mignolo del piede: ne avrà per un mese e il suo rientro è previsto a metà febbraio (come per De Silvestri e Bonifazi). Si prolunga anche lo stop di Arnautovic, rivalutato in settimana dai medici: altra settimana di stop per l'austriaco, che potrebbe tornare tra i convocati solo con lo Spezia.

La buona notizia è data dal rientro di Dominguez e Medel, che hanno scontato a Udine il turno di squalifica previsto.

Dopo la vittoria contro il Napoli in Coppa Italia cresce l'entusiasmo in casa Cremonese che affront il Bologna con la speranza di centrare il primo successo in campionato. Intanto per mister Ballardini è arrivato un rinforzo dal mercato: si tratta di Marco Benassi dalla Fiorentina in prestito. Il centrocampista si è già unito alla squadra e sarà a disposizione per la gara del Dall'Ara. Per il resto in nuovo tecnico potrà contare su quasi tutti gli effettivi, tranne Chiriches ancora infortunato. Non dovrebbero esserci variazioni rispetto alla gara al Maradona, avanti quindi con il modulo 5-3-2. In attacco dovrebbe rientrare Dessers, al suo fianco Okereke ma anche Felix si candida per una maglia. Nel reparto arretrato possibile ingresso di Lochoshvili al posto di Hendry con Vasquez confermato.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 30 Schouten, 19 Ferguson; 7 Orsolini, 8 Dominguez, 20 Aebischer; 99 Barrow. (1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 33 Kasius, 50 Cambiaso, 66 Amey, 6 Moro, 21 Soriano, 25 Pyyhtia, 11 Zirkzee). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidato: Arnautovic. Indisponibili: Arnautovic, Bagnolini, Bonifazi, De Silvestri, Medel, Sansone. Cremonese (3-5-2): 12 Carnesecchi; 24 Ferrari, 2 Hendry, 44 Lochoshvili; 17 Sernicola, 6 Pickel, 24 Benassi, 28 Meité, 3 Valeri; 77 Okereke, 90 Dessers. (45 Sarr, 13 Saro, 4 Aiwu, 5 Vasquez, 15 Bianchetti, 33 Quagliata, 19 Castagnetti, 9 Ciofani, 20 Felix, 10 Buonaiuto, 18 Ghiglione, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia. 62 Milanese). All.: Alvini. Squalificati: Nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Acella, Chiriches, Radu. Arbitro: Marchetti di Ostia. Quote Snai: 1,92; 3,35; 4,25.