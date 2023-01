Australian Open, Sinner batte Edmund

L'italiano Jannik Sinner, 16esimo al mondo, è partito bene agli Australian Open di tennis eliminando il britannico Kyle Edmund (580esimo ma ex 14esimo) 6-4, 6-0, 6-2.

"Ero molto solido, anche se ho avuto problemi a finire", ha commentato il 21enne altoatesino che affronterà il francese Grégoire Barrère (83esimo) o l'argentino Tomas Etcheverry (79esimo) nel prossimo turno. L'italiano è molto atteso a Melbourne dopo essersi affermato tra i migliori nel 2022, raggiungendo in particolare i quarti di Australian Open, Wimbledon e US Open. .



PASSANO PEGULA E GAUFF

L'americana Jessica Pegula, numero 3 al mondo, è la prima qualificata al secondo turno degli Australian Open di tennis. Ha battuto in 59 minuti la rumena Jaqueline Cristian per 6-0, 6-1. "Tutto ha funzionato bene", ha detto dopo l'incontro. Nel prossimo turno affronterà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich o la ceca Brenda Fruhvirtova. Tutto facile anche per Coco Gauff, numero 7 al mondo, che ha spento le speranze della ceca Katerina Siniakova (46°) battendola 6-1, 6-4 e qualificandosi così per il secondo turno degli Australian Open. "Sono molto contenta di me stessa, sapevo che avrebbe lottato fino alla fine", ha commentato la 18enne americana. Nel prossimo turno affronterà la britannica Emma Raducanu (77esima), vincitrice degli US Open 2021.