Serie B: Frosinone allunga in testa, poker Bari

Il Frosinone batte il Modena e allunga sulla Reggina caduta in casa con la Spal. Prova di forza del Bari che travolge il Parma 4-0 e sale al terzo posto. Buona la prima per Ranieri con il suo Cagliari che regola il Como 2-0. Festival del gol a Perugia dove il Palermo pareggia 3-3. Cittadella espugna Pisa.

Il quadro della 20/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Bari-Parma 4-0

Cagliari-Como 2-0

Perugia-Palermo 3-3

Pisa-Cittadella 1-2

Reggina-Spal 0-1

Frosinone-Modena 2-1

Südtirol-Brescia domenica ore 14

Cosenza-Benevento ore 16.15

Ternana-Ascoli

Genoa-Venezia ore 18.45





LA SERIE B IN PILLOLE

Perugia e Palermo 3-3. I gol: nel pt 2' Di Serio, 7' Cassola (rigore), 23' Marconi (Pal.), 36' Olivieri; nel st 3' Valente, 44' Brunori.

Cagliari-Como 2-0. I gol: nel pt 16' Pavoletti; nel st 4' Azzi.

Bari-Parma 4-0. Nel primo tempo, tripletta di Cheddira, in gol al 5' e poi al 13' e 43' in entrambi i casi su rigore; nel st 48' Salcedo.

Reggina-Spal 0-1. Autorete di Gagliolo al 20' st.

Pisa-Cittadella 1-2. I gol: nel pt 4' Mastrantonio, 43' Crociata; nel st 15' Morutan.

Frosinone-Modena 2-1. I gol: nel secondo tempo per i ciociari Roberto Insigne al 19' e Caso al 23', per gli emiliani Strizzolo al 43'.