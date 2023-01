Serie A: Roma-Fiorentina, formazioni

La vigilia di campionato in casa Roma assomiglia molto al giorno di quiete prima della tempesta. Trigoria è blindata nelle ore che anticipano la sfida con la Fiorentina e Mourinho sfugge ancora una volta dalla conferenza stampa. Ormai per lo Special One sta diventando quasi un'abitudine e se nelle prime due uscite del nuovo anno la giustificazione era quella della sua squalifica, stavolta è per evitare ulteriori polemiche, spargendo altra benzina sul fuoco. Negli ultimi due mesi, infatti, ha parlato solo dopo la gara di giovedì con il Genoa in Coppa Italia e a distanza di quarantotto ore si parla ancora delle sue dichiarazioni. La difesa di Zaniolo attaccando le critiche di Candela di qualche giorno prima, il 'rimprovero' al club quando dice "mi piacerebbe che avesse maggior forza per andare dritto" parlando del contratto di Nicolò e quel "non commento le parole del direttore" quando gli viene chiesto se, come Pinto, anche lui ritenesse la rosa della Roma da quarto posto. Insomma, è vero che Mourinho parla poco, ma quando lo fa le acque si agitano e da qui nasce la decisione, prima della gara con la Fiorentina, di non andare in conferenza stampa. Anche perché la gara contro la Viola è fondamentale nella rincorsa Champions dei giallorossi, per questo il tecnico portoghese aspetterà per capire se dare o no una maglia da titolare a Pellegrini, uscito per un fastidio alla coscia destra che non ha presentato lesioni. Chi gli sta vicino assicura che stia bene e se questo dovesse essere anche il feedback che il calciatore darà a Mourinho, allora sarà addirittura titolare. Non appare in dubbio la convocazione, con l'idea, se venisse riconfermato anche Zaniolo, di puntare sui Fab Four. Chi si fermerà sicuramente è lo squalificato Ibanez, al suo posto insieme a Mancini e Smalling giocherà Kumbulla. Capitolo divieto di trasferte: il Viminale ha fermato gli ultras di Roma e Napoli per i prossimi due mesi, ma dal club giallorosso per il momento nessun commento al provvedimento del ministro Piantedosi.

Probabili formazioni di Roma-Fiorentina.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 24 Kumbulla; 19 Celik, 4 Cristante, 62 Tahirovic, 59 Zalewski; 21 Dybala, 22 Zaniolo; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 17 Vina, 37 Spinazzola, 8 Matic, 20 Camara, 52 Bove, 14 Shomurodov, 62 Volpato, 92 El Shaarawy, 11 Belotti, 18 Solbakken). All. Mourinho Squalificati: Ibanez Diffidati: Cristante, Mancini Indisponibili: Wijnaldum, Darboe, Karsdorp, Pellegrini

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano, 2 Dodo, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 34 Amrabat, 32 Duncan, 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 22 Gonzalez, 99 Kouamé. (95 Gollini, 31 Cerofolini, 15 Terzic, 23 Venuti, 16 Ranieri, 48 Kayode, 42 Bianco, 41 Amatucci, 72 Barak, 10 Castrovilli, 8 Saponara, 7 Jovic, 43 Distefano). All. Italiano Squalificati: nessuno Diffidati: Mandragora Indisponibili: Cabral, Mandragora, Quarta, Sottil. Arbitro: Giua di Olbia Quote Snai: 2,00; 3,45; 3,80