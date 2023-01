Serie A: Cremonese-Monza, formazioni

Massimiliano Alvini sa che quella di domani contro il Monza sarà forse l'ultimo appello per lui e per la sua Cremonese. 'Ci sono pochi discorsi da fare. sappiamo che ci aspetta una gara importante e c'è solo da agire, senza aggiungere altro - le parole del tecnico - Le sconfitte servono tanto quanto le vittorie per migliorare. In questo momento abbiamo più bisogno di fare che di parlare. Oggi la testa è un aspetto fondamentale e lavoriamo anche su quello perché non siamo stati incisivi come volevamo'.

Probabili formazioni di Cremonese-Monza.

Cremonese (3-5-2): 12 Carnesecchi, 24 Ferrari, 2 Hendry, 44 Lochoshvili, 18 Ghiglione, 6 Pickel, 8 Ascacibar, 28 Meitè, 3 Valeri, 77 Okereke, 90 Dessers. (45 Sarr, 13 Saro, 4 Aiwu, 15 Bianchetti, 33 Quagliata, 19 Castagnetti, 9 Ciofani, 20 Felix, 10 Buonaiuto, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia. 62 Milanese). All.: Alvini. Squalificati: Sernicola. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Radu, Acella.

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Caldirola, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli, 32 Pessina, 7 Machin, 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 28 Colpani; 47 Mota Carvalho. (89 Cragno, 91 Sorrentino, 4 Marlon, 26 Antov, 17 Caprari, 22 Ranocchia, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 77 D'Alessandro, 80 Vignato). All. Palladino Squalificati: nessuno Diffidati: Rovella, Sensi Indisponibili: Rovella, Donati Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 2,90; 3,30; 2,50.