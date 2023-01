Serie A: Salernitana-Torino 1-1 DIRETTA

Salernitana-Torino 0-1 DIRETTA



49' GOL! SALERNITANA-Torino 1-1! Rete di Tonny Vilhena! Contropiede della Salernitana con Vilhena che porta la sfera da centrocampo fino al limite dell'area dove conclude forte con il sinistro sul primo palo, senza lasciare scampo a Milinkovic-Savic.

36' GOL! Salernitana-TORINO 1-1! Rete di Antonio Sanabria! Palla allargata sulla destra per Lazaro, che disegna un cross al bacio al centro per la testa di Sanabria che, tra due difensori, la colpisce e spiazza Ochoa alla sua destra.



Le formazioni

La Salernitana scende in campo con un 3-5-2: Ochoa – Bronn, Daniliuc, Fazio – Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric - Dia, Bonazzoli.

Il Torino scende in campo con un 3-4-3: Milinkovic-Savic – Buongiorno, Schuurs, Zima – Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda – Vlasic, Radonjic - Sanabria.



La vigilia



"Voglio innanzitutto ricordare Gianluca Vialli che purtroppo ieri ci ha lasciati. La sua scomparsa credo abbia addolorato tutti soprattutto per l'uomo e il campione che è stato e voglio rivolgere un abbraccio alla sua famiglia". Lo ha detto Davide Nicola, allenatore della Salernitana, alla vigilia del match casalingo contro il Torino. "Domani ci attende una partita molto dura, una battaglia su tutti i fronti, perché il Torino applica un gioco molto fisico sempre al limite del regolamento e dobbiamo farci trovare pronti. Tutti gli avversari che affrontiamo in questo campionato sono ostici perché ognuno ha le proprie qualità ma domani dovremo essere particolarmente abili nei duelli, nella capacità di recuperare la palla nel minor tempo possibile e nel riposizionarci velocemente per evitare errori di lettura. Abbiamo lavorato molto in questa direzione in questi giorni e ai ragazzi chiedo sempre di verificare in partita quello su cui lavoriamo". Per il tecnico della Salernitana "quella di domani sarà una partita molto interessante perché entrambe le squadre vorranno fare punti. Abbiamo appena ripreso il campionato e giocare gare ravvicinate aiuta a performare nei meccanismi che ci servono. Nicolussi Caviglia si è messo subito a disposizione della squadra, ha dimostrato di essere molto motivato e di avere qualità tecniche interessanti. Domani rientra anche Candreva dalla squalifica e per noi rappresenta una risorsa importante", ha concluso Nicola.



I sogni granata d'Europa sono destinati a rimanere tali. "La vedo molto difficile, in questo momento non è un obiettivo reale - dice apertamente Ivan Juric - perché le altre sono lontanissime da noi e non possiamo paragonarci per organico, struttura e tutto il resto". Davanti al Torino, però, ci sono ancora cinque mesi di campionato e addirittura 22 giornate: "Anche a me non piace non avere un obiettivo chiaro, ma in questo momento dobbiamo soltanto migliorarci e crescere e anche se percepisco insoddisfazione per l'essere lì in mezzo alla classifica, in realtà è un grande successo". Il primo ostacolo sarà la Salernitana dell'ex Davide Nicola, il tecnico granata studia qualche cambiamento di formazione: il più importante riguarderà l'attacco, dove Sanabria è pronto a tornare titolare con Vlasic arretrato nuovamente sulla linea di trequarti insieme a Miranchuk. Scalpitano Buongiorno e Linetty, ci sarà anche Singo ma va gestito dal momento che tornerà per la prima volta tra i convocati dopo l'infortunio muscolare patito a dicembre. E, dal mercato, si aspettano i rinforzi necessari per completare il Toro: "Ho la sensazione che siamo sulla stessa linea con la società, non dico per accontentarmi ma per migliorare la rosa e completare la squadra, oltre a rispettare le mie idee - dice Juric dopo le tensioni di qualche mese fa - poi bisognerà vedere se si troveranno giocatori che possano davvero farci crescere, anche perché abbiamo la necessità che arrivi qualcuno di sostanzioso: dipenderà anche dalle possibilità economiche del club".