Serie A: Sampdoria-Napoli 0-0

In campo Sampdoria-Napoli 0-0

SAMPDORIA: L'ALLENATORE STANKOVIC SI GIOCA LA CARTA SABIRI La Sampdoria è tornata ad allenarsi al 'Mugnaini' di Bogliasco, dove i blucerchiati hanno sostenuto una seduta a due velocità. Da una parte i maggiormente impiegati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, alle prese con lavori prettamente di scarico, dall'altra il resto del gruppo, compresi Abdelhamid Sabiri e per buona parte Harry Winks, impegnato in un allenamento completo. Buone notizie dunque per il marocchino che dovrebbe essere disponibile per la sfida contro il Napoli.

Differenziati sul campo per Omar Colley, Manuel De Luca e Ignacio Pussetto; programmi di recupero per Andrea Conti e Fabio Quagliarella.

NAPOLI: TUTTI A DISPOSIZIONE DEL TECNICO SPALLETTI Lavoro di scarico in palestra oggi a Castel Volturno per chi ha giocato ieri sera a Milano contro l'Inter. Così Luciano Spalletti ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica a Genova contro la Sampdoria. Tutti fisicamente ok nel gruppo tra cui anche Gaetano che ha svolto l'intera seduta in gruppo.. Chi non ha giocato oggi dopo una prima fase di attivazione ha fatto esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto.