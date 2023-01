Razzismo su Lukaku da tifo Napoli,giudice chiede chiarimenti

Non solo Lecce-Lazio nella giornata con cori razzisti: il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha infatti chiesto agli ispettori federale chiarimenti sui cori rivolti dai tifosi napoletani a Romelu Lukaku, ieri nel corso di Inter-Napoli. Nelle sue decisioni sulla 16/a giornata, uil giudice parla di "cori di discriminazione razziale" dai sostenitori del Napoli "posizionati nel settore terzo anello blu" di San Siro, e chiede alla procura federale, se serve "sentiti ulteriormente i responsabili per l'Ordine pubblico", quali sono "i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa" quei tifosi.