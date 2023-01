Ronaldo a Riad: "Una grande opportunità e non solo calcistica"

"Per me grande questa è una opportunità, non solo calcistica, ma anche per cambiare la mentalità e migliorare il movimento in questo Paese". Cristiano Ronaldo si è presentato così, nello stadio dell'Al-Nassr, a Riad, che lo ha convinto con un ingaggio suntuoso.



"In Europa il mio lavoro è finito, ho vinto tutto con i migliori club. Ora sono grato al Al-Nassr di avermi dato questa opportunità - ha aggiunto il portoghese - Mi hanno cercato da Brasile, Australia, Usa, ma ero in parola con l'Al Nassr. Sarà una grande sfida ed io sono orgoglioso e felice di raccoglierla".