Premier: Tottenham battuto 2-0, il 2023 parte male per Conte

L'Arsenal vince 4-2 a Brighton e allunga sul City che ha pareggiato 1-1 in casa con l'Everton. I Gunners salgono a 43 punti, a +7 sui Citizens di Guardiola. Finisce bene il 2022 del Manchester United. A Wolverhampton basta un gol al 76' di Rashford, entrato all'intervallo e autore della scossa decisiva per i Red Devils. All'attaccante inglese viene anche annullato il raddoppio per tocco di mano. La squadra di ten Hag si mantiene in zona Champions, mentre quella di Lopetegui continua a navigare in zona retrocessione. De Gea miracoloso nel recupero su Jimenez per blindare il risultato.

Il nuovo anno si apre con una sconfitta, 2-0 in casa ad opera dell'Aston Villa, per il Tottenham di Antonio Conte. Reduci dal pareggio col Brentford nel Boxing Day, alla ripresa della Premier League dopo la sosta, gli Spurs hanno giocato male e incassato la quinta sconfitta in 17 giornate, mancando il possibile aggancio al quarto posto, occupato dal Manchester United. Allo Stadium londinese, il Villa di Unay Emery ha segnato le sue due reti nella ripresa, con l'argentino Buendia e il brasiliano Douglas Luiz, ma sulla prima gran parte della responsabilità ricade sul portiere dei Blues, Hugo Loris, al rientro in campo dopo la finale dei Mondiali. Una sua corta respinta su un tiro di Douglas Luiz ha regalato la palla a Buendia che ha dovuto solo appoggiarla in rete. Il Tottenham è quinto in classifica a quota 30 ma ha il Liverpool a sole due lunghezze di ritardo e domani potrebbe subire il sorpasso. Il Villa ha rimediato alla sconfitta subita lunedì scorso proprio dal Liverpool e ora è 12/o, con 21 punti.

Il quadro della 18/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

West Ham-Brentford 0-2

Liverpool-Leicester 2-1

Wolves-Manchester Utd 0-1

Bournemouth-Crystal Palace 0-2

Fulham-Southampton 2-1

Manchester City-Everton 1-1

Newcastle-Leeds 0-0

Brighton-Arsenal 2-4

Tottenham-Aston Villa 0-2

Nottingham-Chelsea ore 17.30