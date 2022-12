Mercato: l'Al Nassr oltre a CR7 vuole anche Sergio Ramos

Cristiano Ronaldo, se mai dovesse arrivare, non è abbastanza per l'Al Nassr, il club dell'Arabia Saudita che si è imposto di diventare protagonista di calciomercato che negli ultimi anni ha parlato solo inglese, francese e spagnolo. Se i soldi non mancano di certo, e sarebbero tali da invogliare chiunque, è lo scarso appeal del palcoscenico a indurre i migliori giocatori a declinare le offerte. Altra cosa è per i campioni che per età e status economico faticano a piazzarsi adeguatamente e su di loro, intanto, sono rivolte le mire degli sceicchi. Ecco allora che accanto a CR7, il club vorrebbe portare a Riad anche due giocatori che hanno fatto la storia del calcio spagnolo, l'ex Real Madrid Sergio RAMOS e il centrocampista del Barcellona Sergi BUSQUETS.

I media iberici danno per certi gli approcci ai due giocatori, ma altra questione è se questi siano disposti ad accettare, come ancora non avrebbe fatto l'attaccante portoghese. Ramos, lasciato il Real, non sta godendo come sperava del trasferimento al Paris Saint Germain e alla soglia dei 37 anni potrebbe firmare un nuovo contratto insieme con l'ex compagno merengue. Per Busquets, che ha appena lasciato la maglia della Spagna, potrebbe essere il momento di salutare anche il Barca, che, sempre secondo i media locali, punterebbe di sostituirlo con JORGINHO, in uscita dal Chelsea nel caso del più che probabile arrivo a Londra dell'argentino Enzo FERNANDEZ.

I Blues sono pronti a versare al Benfica circa 120 milioni per la clausola di rescissione, molto meno, peraltro, di quanto avrebbe offerto all'anno l'Al Nassr a CR7.

Nel più 'modesto' panorama economico della serie A, a dare pensieri sono soprattutto i rinnovi, operazioni che andando in porto leverebbero molti pensieri a tecnici e dirigenti. nella Milano calcistica dominano due questioni, quelle di SKRINIAR e di LEAO. Lo slovacco desiderato in Premier ha postato un messaggio di amore all'Inter, forse un segnale di buona volontà, mentre per il portoghese si attende un incontro la prossima settimana e il Milan è impegnato intanto alla ricerca di un portiere e dall'Inghilterra si ipotizza l'arrivo in prestito di MENDY, che al Chelsea non è più titolare. Alla Premier guarda anche la Juventus per qualche rinforzo invernale, con Alexis MCALLISTER del Brighton che sarebbe molto vicino a dire sì, mentre ci sarebbe un interessamento per DALOT del Manchester United, preda meno facile. Tra i pochi affari conclusi finora, e da timbrare dal 2 gennaio, c'è la cessione in prestito all'Empoli dell'attaccante CAPUTO della Sampdoria, dove in senso inverso arriverà l'olandese LAMMERS.