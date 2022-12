La morte di Pelé, per l'Argentina 'scompare uno dei migliori', polemiche social

Ha suscitato una serie di reazioni, anche polemiche, sui social, il tweet con cui la federcalcio dell'Argentina ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pelé. "#Profondo dolore. La @afa , attraverso il suo Presidente Claudio Tapia - è il messaggio del tweet - lamenta la scomparsa del leggendario calciatore brasiliano Pelé, uno dei migliori giocatori della storia, e invia il suo più sentito abbraccio ai suoi familiari e a tutto il Brasile". A provocare polemiche è stato il fatto di aver definito O Rei "uno dei migliori" e non il migliore della storia, segno che gli argentini continuano a considerare Maradona, Di Stefano e ora anche Messi alla pari se non superiori a Pelé. Così ecco una serie di insulti e commenti risentiti, segno di una rivalità, tra brasiliani e argentini, che non passerà mai. In nome del calcio e non solo.