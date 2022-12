Golf: Woods compie 47 anni, sui social è Tiger-mania

Compie oggi 47 anni, Tiger Woods. Campione senza tempo, il californiano è stato omaggiato sui social network. Dal The Open allo US Open, dal PGA Tour alla Presidents Cup. Tanti, sui social network, i post riservati al 15 volte campione Major che ha chiuso il suo 2022 sportivo sul green al fianco del figlio Charlie, con cui per il terzo anno consecutivo ha giocato recentemente in Florida il PNC Championship.

Emblematica la copertina riservatagli da Golf Digest, che lo ritrae al fianco di tutti i suoi trofei (82, quelli conquistati sul PGA Tour).