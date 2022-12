Serie B: vince il Cagliari, in campo il Frosinone - LIVE

La Reggina vince ad Ascoli ed aggancia momentaneamente in testa il Frosinone, in campo alle 18 contro il Ternana. Vittorie in trasferta anche per Modena, Perugia e Pisa mentre finisce in parità Brescia-Palermo e Venezia-Parma. Vittoria tra le mura amiche per Cagliari e Como

Il quadro della 19/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Brescia-Palermo 1-1

Ascoli-Reggina 0-1

Benevento-Perugia 0-2

Cagliari-Cosenza 2-0

Como-Cittadella 2-0

Spal-Pisa 0-1

Sudtirol-Modena 0-2

Venezia-Parma 2-2

Frosinone-Ternana ore 18

Bari-Genoa ore 20.30



La serie B in pillole

Brescia-Palermo 1-1 i lombardi, con Aglietti all'esordio in panchina, avanti al 5' con Galazzi, al 7' i rosanero si riportano in parità con Segre

Ascoli-Reggina 0-1 al 'Del Duca'. Rete di Rivas al 19' st.

Benevento-Perugia 0-2 al 'Vigorito'. Reti di Lisi al 46' pt e di Luperini al 37' st.

Spal-Pisa 0-1 al 'Paolo Mazza'. Rete di Sibilli al 9' st.

Sudtirol-Modena 0-2 al 'Druso'. Reti di Magnino al 22' pt e di Armellino al 36' st.

Venezia e Parma 2-2 al 'Penzo'. Ospiti a segno con Vazquez al 45' pt (rigore) e al 5' st, poi reti dei padroni di casa con Pohjanpalo al 25' st e Pierini al 37' st.

Como-Cittadella 2-0 al 'Sinigaglia'. Reti di Arrigoni al 4' pt e di Mancuso al 27' st.

Cagliari-Cosenza 2-0 alla 'Sardegna Arena'. Reti di Lapadula al 20' st e di Lella al 41' st.