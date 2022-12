Georgina regala a Cristiano Ronaldo Rolls da 400.000 euro

Regalo da supersfarzo, come da tradizione, per Cristiano Ronaldo. A vestire idealmente i panni di Babbo Natale la compagna, Georgina, che per il 25 ha fatto trovare sotto l'albero - anzi nel lungo viale della loro villa - una Rolls Royce decappottabile da poco meno di 400 mila euro, impacchettata con un maxi fiocco rosso. A rivelarlo lo stesso giocatore portoghese, che sul suo profilo Instagram ha postato la foto della nuova vettura con la scritta 'Grazie, amore'. La Rolls va ad arricchire un garage gia' pieno da macchine costosissime. Certo il conto in banca non dovrebbe risentire piu' di tanto della spesa, specie se andra' a buon fine l'ingaggio di Ronaldo da parte del club arabo dell'Al Nassr.

""Il futuro sarà svelato al momento opportuno. Attendiamo, non sono autorizzato a parlare di una trattativa così grossa", si e' limitato a dire il ds dell'Al Nassr, Marcelo Salazar. Le ultime cifre parlano di un contrato da un miliardo di euro per i prossimi 8 anni, di cui tre da giocatore e i restanti cinquie come ambassador della candidatura ai Mondiali dell'Arabia Saudita.