"Il più bel regalo di Natale". Andrea Tacconi commenta così sui social il video in cui appare il padre, Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, compiere alcuni passi. L'ex giocatore era stato colpito il 23 aprile, ad Asti, dove si trovava per un evento benefico, da una emorragia cerebrale per rottura di aneurisma, ed era stato ricoverato ad Alessandria. Nel filmato è ripreso di spalle mentre, sorretto e appoggiato a un deambulatore, percorre un tratto di corridoio.