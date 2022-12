Duemila tifosi fuori dalla basilica per i funerali di Mihajlovic a Roma

"Ciao Sinisa uno di noi", lo striscione fuori la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri dove alle 11.30 ci saranno i funerali di Sinisa Mihajlovic. All'esterno della chiesa romana già oltre duemila tifosi. All'arrivo del feretro è scoppiato un lungo e commosso applauso. Poco dopo alla basilica è arrivato anche il Bologna calcio, la sua ultima squadra da allenatore, guidati dal nuovo tecnico Thiago Motta e da tutta la dirigenza. Già ieri alcuni ex calciatori di Mihajlovic come Soriano e Arnautovic erano andati alla camera ardente aperta in Campidoglio.