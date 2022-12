Sci: cdm; Curtoni seconda nel SuperG di St. Moritz

Dopo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG di cdm di St. Moritz sulla pista Corviglia che tanto le piace. Per lei è il decimo podio individuale. Inoltre la valtellinese dopo due gare indossa ora il pettorale rosso di leader di superG con 120 punti. In 1.13.62 è invece tornata a vincere anche in questa disciplina l'americana Mikaela Shiffrin, al 77/o successo in carriera. Terza in 1.14.02 la francese Romane Miradoli.

Per l'Italia buona prova per Sofia Goggia, quinta, nonostante la sua mano fratturata e ancora parecchio gonfia tagione.

"Questa mattina non stavo completamente bene e sono stata incerta sul partecipare a questo superG - ha spiegato Goggia - Ho fatto una gara intelligente e sono soddisfatta". La svizzera Corinne Suterè è arrivata solo 15/a, a conferma delle difficoltà della pista elvetica.

Federica Brignone, indebolita da un principio di influenza, ha invece chiuso con un 11/o posto in 1.14.87, mentre Marta Bassino, a ridosso di Shiffrin sino a metà gara, per un errore di linea ha saltato una porta. Fuori anche Nicol Delago. Più indietro la trentina Laura Pirovano, 27/a in 1.15.75, Roberta Melesi ( 1.15.85), Karoline Pichler (1.15.86) e Nadia Delago in 1.16.14. Si è gareggiato con condizioni meteo perfette sulla sempre difficile pista Corviglia con i suoi grandi dossi che nascondono spesso alla vista le porte successive ed è dunque complicato tenere la linea giusta. Ora per la coppa del mondo donne ci sarà una breve pausa natalizia. La prossima tappa è in Austria, a Semmering, non lontano da Vienna, con due gigante ed uno speciale dal 27 al 29 dicembre. Il primo gigante recupera quello non disputato per maltempo a Soelden in apertura di stagione.