F1, Vasseur, il francese che ha lanciato Hamilton

L'obiettivo è chiaro: riportare la Ferrari agli antichi fasti. Per tornare ai vertici della Formula 1, dal 9 gennaio, il manager francese Frédéric Vasseur sarà impegnato in qualità di nuovo Team Principal e General Manager della scuderia italiana. Sulla scia del celebre connazionale Jean Todt, capace tra il 1993 e il 2007 di vincere sette titoli iridati tra i costruttori e sei tra i piloti per il team di Maranello. Nato il 28 maggio 1968 a Draveil, vicino a Parigi, Vasseur si è formato come ingegnere specializzato negli sport motoristici alla Scuola superiore di tecniche aeronautiche e costruzioni automobilistiche. Nel 1996 ha fondato il team Asm, poi ribattezzato Art Gp nel 2004, con cui l'anno successivo ha vinto il titolo costruttori e piloti con Nico Rosberg nella GP2 Series, considerata all'epoca l'anticamera della F1. Vittoria bissata l'anno dopo con Lewis Hamilton, che con quel successo si è aperto le porte dell'elite delle corse automobilistiche.

Più recentemente Vasseur ha lavorato al ritorno della Renault in F1 e nel 2017 è passato a guidare la Sauber-Alfa Romeo (dove nel 2018 ha esordito Leclerc) che quest'anno ha ottenuto un brillante sesto posto tra i costruttori, miglior risultato nell'ultimo decennio. Volto noto e apprezzato del circuito, è stato spesso autore di divertenti scherzi nel paddock come quando ha spruzzato il suo pilota Valtteri Bottas con una pistola ad acqua durante una conferenza stampa.