Serie B: vittorie Cagliari, Benevento, Venezia e Reggina

Vittorie del Cagliari, Benevento, Venezia e Reggina, corsara a Como. Finisce invece 0-0 Ascoli-Genoa e Sudtirol-Ternana. 1-1 invece tra Spal e Palermo

La capolista Frosinone ospita il Pisa mentre la Reggina è attesa a Como. Chiude lunedì Brescia-Parma

Il quadro della 17/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Cagliari-Perugia 3-2

Ascoli-Genoa 0-0

Benevento-Cittadella 1-0

Como-Reggina 0-1

Spal-Palermo 1-1

Südtirol-Ternana 0-0

Venezia-Cosenza 2-0

Bari-Modena ore 18

Frosinone-Pisa ore 20.30

Brescia-Parma lunedì ore 20.30



La giornata in pillole



Cagliari-Perugia 3-2. Per i padroni di casa a segno Pavoletti e Lapadula nel primo tempo. Strizzolo ha accorciato le distanze al 29' e l'argentino Casasola al 9' della ripresa ha dato il pareggio gli umbri trasformando un calcio di rigore. Ad una decina di minuti dal termine, ancora Lapadula ha definitivamente riportato avanti il Cagliari.

Spal e Palermo 1-1. I gol: nel primo tempo per gli emiliani Meccariello al 10' e per i rosanero Brunori al 32'.

Venezia-Cosenza 2-0 I gol: nel primo tempo Crnigoj al 18'; nel secondo tempo Tessmann al 30'

Como-Reggina 0-1 Il gol: nel secondo tempo Hernani su rigore al 33'

Benevento-Cittadella 1-0 Il gol: nel primo tempo Tello al 22'. Nel secondo tempo Forte del Benevento ha sbagliato un calcio di rigore al 18'.