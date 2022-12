I numeri del Mondiale

I numeri dei Mondiali di oggi, 11 dicembre.

0: i punti ottenuti dal Qatar, sempre sconfitto e con una sola rete all'attivo e sette al passivo. La peggior prestazione di sempre per una nazionale del paese ospitante.

3: è la terza volta che tra le prime quattro sono presenti formazioni di tre confederazioni diverse. Era accaduto nel 1930 con Uruguay, Argentina (Sud America), Usa (Nord Centro America) e Jugoslavia (Europa) e nel 1994 con Brasile (Sud America), Germani e Turchia (Europa) e Corea del Sud (Asia).

5: le edizioni consecutive senza il Brasile in finale (2006-2022), striscia che eguaglia quella negativa dei cinque volte campioni del mondo tra il 1974 e 1990.

5: le edizioni in cui ha segnato Cristiano Ronaldo, unico giocatore a detenere questo record nella storia del torneo.

6: i giocatori del Bayern Monaco nelle rose delle squadre semifinaliste. La formazione tedesca è la più rappresentata, seguita da Atletico Madrid e Siviglia con cinque.

12: le partite senza sconfitte in panchina ai mondiali di Louis van Gaal, rimasto imbattuto tra l'edizione del 2014 e quella del 2022 con la sua Olanda sempre eliminata solo ai rigori.

14: i giocatori militanti nei campionati italiani presenti tra le prime quattro, dei dieci club la Juventus con tre (Di Maria, Paredes e Rabiot) è la più rappresentata.

16: il numero di arbitri che hanno diretto gare in tre edizioni, elenco arricchitosi in questa edizione con l'iraniano Alireza Faghani e Bakary Gassama del Gambia.

158: le reti segnate prima delle semifinali. Da Francia 1998, ovvero quando il torneo è passato a 32 squadre, il massimo di realizzazioni è stato di 171 (1998 e 2014).