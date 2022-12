Relazione Juve, tra rischi esclusione campionato e Coppe

La Juve, tra i rischi potenziali legati alle controversie, è esposta alla possibilità di "sanzioni, esclusione o limitazione all'accesso alle competizioni sportive " dell'Uefa, "in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo" alla Superlega ma anche a "nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europe" in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa. E' una delle indicazioni contenute nella Relazione Finanziaria al 30 giugno, pubblicata dal club: nello stesso punto, si cita l'inchiesta aperta dalla Uefa lo scorso 1° dicembre.



"I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti": la Juventus risponde così a Deloitte, la società che ha esaminato il bilancio al 30 giugno 2022 del club bianconero. "Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della società dalla Consob e dalla Procura" si legge ancora nella nota diramata dal club.