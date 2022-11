F1: nuovi rumors su divorzio Ferrari-Binotto

Nuove voci sulle dimissioni del team principal della Ferrari Mattia Binotto. Secondo indiscrezioni di stampa la conferma ufficiale dovrebbe arrivare già in giornata e tra le ipotesi ci sarebbe quella della sostituzione temporanea di Binotto con l'amministratore delegato della casa di Maranello Benedetto Vigna. La scuderia, interpellata in merito, non ha rilasciato per ora alcun commento.