Serie A: Verona-Juventus DIRETTA

Serie A: al Bentegodi alle ore 18,30 si gioca Verona-Juventus 0-0 LA DIRETTA - La 14/a giornata infrasettimanale si chiude poi alle 20,45 con Lazio-Monza





ALLEGRI CONFERMA MIRETTI-MILIK

Vlahovic rimane fermo ai box, mentre McKennie e Paredes vedono il rientro tra i convocati: Allegri avrà due centrocampisti in più per la trasferta di Verona, ma si va verso la conferma di Fagioli e Rabiot insieme a Locatelli. Possibile un cambio in difesa, con Bonucci a dare il cambio ad Alex Sandro nel terzetto con Danilo e Bremer, e in attacco Chiesa e Di Maria cercano minuti importanti: possibile che accada a gara in corso, con la strana coppia Miretti-Milik confermati nel reparto offensivo. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le fasce, con Cuadrado a destra e Kostic a sinistra.

TORNA MILINKOVIC, IMMOBILE ANCORA OUT

Dopo la gioia immensa della vittoria nel derby, la Lazio si accinge a tornare in campo giovedì all'Olimpico contro il Monza. Sarri potrà contare nuovamente su Milinkovic: il serbo, scontata la giornata di squalifica, riprende il posto in mediana; accanto a lui Cataldi e Luis Alberto. Confermatissima la difesa, con il quartetto composto da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic che contro la Roma ha dato prova di grande solidità. Non sarà della gara invece Ciro Immobile che - nonostante la convocazione 'simbolica' per il derby - ancora non ha recuperato completamente dall'infortunio al flessore.

PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-JUVENTUS

Verona (3-5-1-1): 1 Montipò, 6 Hien, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 24 Terracciano, 4 Veloso, 61 Tameze, 18 Hongla, 3 Doig, 7 Verdi, 9 Henry (16 Chiesa, 22 Berardi, 34 Perilli, 32 Cabal, 29 Depaoli, 18 Hongla, 77 Sulemana, 28 Praszelik, 11 Lasagna, 19 Djuric). All: Bocchetti Squalificati: Magnani Infortunati: Coppola, Hrustic, Piccoli, Ilic, Lazovic, Faraoni, Cortinovis.

Juventus (3-5-1-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Bremer; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 20 Miretti; 14 Milik (23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 15 Gatti, 22 Di Maria, 24 Rugani, 30 Soulè, 32 Paredes). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Miretti. Indisponibili: Aké, De Sciglio, Kaio Jorge, Kean, Iling-Junior, Pogba, Vlahovic.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 5,50; 3,90; 1,90.

PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-MONZA

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni. (1 Maximiano, 31 Adamonis, 4 Patric, 34 Gila, 26 Radu, 23 Hysaj, 16 Kamenovic, 6 Marcos Antonio, 88 Basic, 5 Vecino, 18 Romero, 11 Cancellieri). All: Sarri Arbitro: Santoro di Messina Squalificati: nessuno Indisponibili: Immobile, Bertini Diffidati: Lazzari

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Caldirola, 4 Marlon, 26 Antov; 84 Ciurria, 6 Rovella, 38 Bondo, 30 Carlos Augusto; 32 Pessina, 17 Caprari; 47 Mota Carvalho. (89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 34 Marrone, 28 Colpani, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 37 Petagna, 55 Izzo, 77 D'Alessandro, 80 Vignato). All. Palladino Squalificati: nessuno Diffidati: Rovella Indisponibili: Marì, Sensi Arbitro: Santoro di Messina Quote Snai: 1,60; 4,25; 5,25.