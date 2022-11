Serie A: riscatto Torino, il 2-0 inguaia la Samp

Nel derby dei Balcani tra Juric e Stankovic sono decisivi i due slavi granata: Radonjic e Vlasic trascinano il Toro alla vittoria, la squadra riscatta il tonfo di Bologna e trova il secondo successo di fila al 'Grande Torino'. I blucerchiati subiscono un gol per tempo ma non reagiscono mai, la squadra viene contestata al triplice dagli oltre duemila tifosi arrivati sotto la Mole e ora rischia la B. (La cronaca)

Juric perde Lukic e non riesce a recuperare Pellegri, così riprova il Toro senza prime punte come già avvenuto contro Sassuolo, Juve e Bologna (un gol su rigore in tre gare): Sanabria si rivede ma parte dalla panchina, davanti ci sono Miranchuk, Vlasic e Radonjic, titolare dopo quasi un mese. E ci sono altri quattro cambi rispetto alla trasferta di Bologna, con il tecnico che cerca forze fresche da Zima, Rodriguez, Linetty e Vojvoda. Stankovic schiera la sua Sampdoria con il 3-4-1-2, Djuricic supporta il tandem offensivo formato da Caputo e dal classe 2003 Montevago, mentre il grande ex Quagliarella comincia fuori. L'altra vecchia conoscenza granata, Rincon, guida la mediana con Yepes, sulle corsie esterne giocano Bereszynski e Augello. La pioggia condiziona la manovra delle due squadre, in più di metà primo tempo si segnalano soltanto le ammonizioni di Ricci e Amione oltre all'infortunio occorso a Schuurs, costretto al cambio con Buongiorno per un problema alla spalla destra.

L'olandese lascia lo stadio all'intervallo per sottoporsi a controlli, nelle prossime ore si saprà l'entità dell'infortunio.

In campo, invece, è Radonjic a scuotere i granata: il serbo mette i brividi ad Audero, bravo a respingergli un tiro velenoso, e poi al 29' lo fulmina con un destro rasoterra potente e preciso. I blucerchiati provano a reagire, ma la conclusione di Djuricic al 34' non inquadra lo specchio della porta di Milinkovic-Savic e il colpo di testa di Montevago è controllato agevolmente dal portiere. Il Toro chiude avanti il primo tempo come capitato pochi giorni fa a Bologna, Juric non vuole commettere l'errore di non chiudere la partita e al rientro dall'intervallo riceve la risposta che voleva: Vojvoda crossa in mezzo per Vlasic, il croato controlla e trova l'angolo vincente per il 2-0. Stankovic si fa espellere per proteste e viene consolato da Juric, le mosse per provare a rientrare in partita sono Verre e Gabbiadini. Milinkovic-Savic continua a non essere mai impegnato, alla fine il serbo mantiene la inviolata la propria porta: l'ultima volta era successo il 5 settembre. Il Toro vince 2-0 e proverà a chiudere bene il 2022 cercando l'impresa nella Capitale contro la Roma, la Samp è a -4 dalla salvezza e sarà attesa dallo scontro diretto contro il Lecce da non fallire.