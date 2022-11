Serie A: Lecce-Atalanta 2-1, Sassuolo-Roma 1-1

Lecce-Atalanta 2-1 La cronaca

Per il Lecce sblocca il risultato Baschirotto al 28' e raddoppia due minuti dopo con Di Francesco. Accorcia le distanze l'Atalanta con Zapata al 40'.

Sassuolo-Roma 1-1 La cronaca

La Roma passa in vantaggio all'80' con la rete di Abraham. Pareggia Pinamonti all'86'.

FORMAZIONI DI LECCE-ATALANTA

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 9 Colombo, 22 Banda. (1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Cetin, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 11 Di Francesco, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 28 Oudin, 31 Persson Voelkerling, 77 Ceesay, 93 Umtiti, 97 Pezzella, 99 Rodriguez). All.: Baroni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Francesco, Hjulmand. Indisponibili: Dermaku. Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 5 Okoli, 19 Djimsiti; 93 Soppy, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 13 Ederson; 11 Lookman, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 28 Demiral, 42 Scalvini, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 33 Hateboer, 88 Pasalic, 18 Malinovskyi, 10 Boga, 17 Hojlund). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Demiral. Indisponibili: Muriel, Zappacosta. Arbitro: Aureliano di Bologna Quote Snai: 4,75; 3,65; 1,80.

FORMAZIONI DI SASSUOLO-ROMA

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 5 Ayhan, 13 Ferrari, 77 Kyriakoupolos, 16 Frattesi, 27 Lopez, 42 Thorsvedt, 45 Laurienté, 9 Pinamonti, 23 Traoré. (25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 23 Erlic, 44 Tressoldi, 19 Romagna, 14 Obiang, 6 Rogerio, 8 Harroui, 11 Alvarez, 15 Ceide, 18 Antiste, 35 D'Andrea). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lopez. Indisponibili: Defrel, Berardi, Muldur.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 20 Camara, 59 Zalewski; 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 17 Vina, 2 Karsdorp, 24 Kumbulla, 65 Tripi, 52 Bove, 8 Matic, 14 Shomurodov, 62 Volpato, 11 Belotti). All. Josè Mourinho Squalificati: - Diffidati: - Indisponibili: Wijnaldum, Darboe, Dybala, Spinazzola, Pellegrini

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta Quote Snai: 3,45; 3,55; 2,10.