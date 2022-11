Serie A: Inter-Bologna, formazioni LIVE

In campo mercoledì alle 20.45 Inter-Bologna, Fiorentina-Salernitana e Torino-Sampdoria LIVE

L'Inter perde Matteo Darmian per le ultime due gare di campionato prima della sosta per i Mondiali. Dopo un risentimento muscolare riscontrato nell'allenamento di lunedì mattina, l'esterno nerazzurro si è sottoposto oggi ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane, spiega il club nerazzurro: Darmian salterà quindi le prossime gare con Bologna e Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BOLOGNA

Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 95 Bastoni; Acerbi, 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez (1 Handanovic, 21 Cordaz 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 36 Darmian, 45 Carboni, 77 Brozovic). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Lukaku, D'Ambrosio.

Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis, 19 Ferguson, 17 Medel, 8 Dominguez, 7 Orsolini, 9 Arnautovic, 20 Aebischer. (1 Bardi, 23 Bagnolini, 4 Sosa, 29 De Silvestri, 33 Kasius, 50 Cambiaso, 6 Moro, 30 Schouten, 21 Soriano, 55 Vignato, 10 Sansone, 11 Zirkzee, 99 Barrow). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonifazi.

Arbitro: Colombo di Como Quote Snai: 1,32M 5,50; 9,00.

PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-SALERNITANA.

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano, 2 Dodò, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi, 34 Amrabat, 98 Mandragora, 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 99 Kouamé, 9 Cabral. (95 Gollini, 15 Terzic, 98 Igor, 23 Venuti, 16 Ranieri, 32 Duncan, 42 Bianco, 72 Barak, 4 Maleh, 27 Zurkowski, 7 Jovic, 8 Saponara, 22 Gonzalez). All. Italiano Indisponibili: Castrovilli, Sottil Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno

Salernitana (3-5-2): 55 Sepe; 2 Bronn, 5 Daniliuc, 98 Pirola; 30 Mazzocchi, 10 Vilhena, 8 Bohinen, 18 Coulibaly, 3 Bradaric; 29 Dia, 99 Piatek. A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Micai, 6 Sambia, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 16 Radovanovic, 17 Fazio, 20 Kastanos, 25 Maggiore, 28 Capezzi, 35 Motoc, 39 Iervolino, 87 Candreva. Allenatore: Nicola. Indisponibili: Gyomber, Lovato Squalificati: - Diffidati

Arbitro: La Penna di Roma 1 Quote Snai: 1,50; 4,50; 6,00.

PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-SAMPDORIA

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Schuurs, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 28 Ricci, 19 Lazaro; 59 Miranchuk, 16 Vlasic; 7 Karamoh (1 Berisha, 2 Bayeye, 4 Buongiorno, 6 Zima, 9 Sanabria, 11 Pellegri, 14 Ilkhan, 21 Adopo, 23 Seck, 27 Vojvoda, 36 Garbett, 49 Radonjic, 77 Linetty). All. Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Aina.

Sampdoria (4-2-3-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 13 Murillo, 15 Colley, 3 Augello; 8 Rincon, 14 Vieira; 23 Gabbiadini, 5 Verre, 7 Djuricic; 27 Quagliarella. (22 Contini, 25 Ferrari, 37 Leris, 29 Murru, 11 Sabiri, 31 Malagrida, 70 Trimboli, 28 Yepes, 4 Villar, 34 Montevago, 10 Caputo). All.: Stankovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: De Luca, Winks, Amione, Conti, Pussetto, Ravaglia. Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 1,65; 3,85; 5,75.