Serie A: Cremonese-Milan, formazioni LIVE

E' facile farsi distrarre e pensare al grande palcoscenico degli ottavi di Champions League che il Milan affronterà sfidando il Tottenham di Antonio Conte. Ricorsi storici che il calcio rende ancora più emozionanti, ma manca troppo tempo al big match europeo. Mesi di attesa, con infinite variabili. C'è un solo risultato da centrare, invece, quello contro la Cremonese, penultima in classifica a pari merito con la Sampdoria e un punto sopra il Verona fanalino di coda. "Mancano solo due partite e sappiamo quanto sarà importante arrivare più in alto possibile. Nessuno si aspettava che il Napoli potesse fare tutti questi punti e noi dobbiamo stare lì, attaccati", afferma Stefano Pioli.

Probabili formazioni di Cremonese-Milan.

Cremonese (3-4-2-1): 12 Carnesecchi; 5 Vasquez, 15 Bianchetti, 4 Aiwu; 18 Ghiglione, 32 Escalante, 19 Castagnetti, 3 Valeri; 98 Zanimacchia, 77 Okereke; 74 Tsadjout. (45 Sarr, 13 Saro, 2 Hendry, 17 Sernicola, 44 Lochoshvili, 6 Pickel, 60 Ndiaye, 23 Acella, 33 Quagliata, 10 Buonaiuto, 28 Meitè, 7 Baez, 20 Felix, 62 Milanese, 9 Ciofani). All.: Alvini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Radu, Dessers, Chiriches, Ascacibar.

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 46 Gabbia, 23 Tomori, 5 Ballo-Touré; 4 Bennacer, 8 Tonali; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 27 Origi (83 Mirante, 21 Dest, 24 Kjaer, 28 Thiaw,, 40 Vranckx, 41 Bakayoko, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 33 Krunic, 12 Rebic, 9 Giroud). All.: Pioli. Squalificati: Theo Hernandez, Giroud. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria, Saelemaekers.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Quote Snai, 6.25; 4.50; 1,50.