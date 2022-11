Champions League, sorteggi: Milan-Tottenham Eintracht-Napoli, Inter-Porto LIVE

Oggi i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference.

Ottavi di Champions: IL TABELLONE

Milan-Tottenham, Eintracht-Napoli, Inter-Porto, Lipsia-Manchester City, Club Brugge-Benfica, Liverpool-Real Madrid, Napoli-Eintracht, Borussia Dortmund-Chelsea e Bayern Monaco-Psg

Europa League: IL TABELLONE A Nyon anche il sorteggio degli spareggi di La Conference League: IL TABELLONE

In gara Lazio e Fiorentina

Qarabag-Gent, Trabzonsborg-Basilea, Lazio-Cluj, Bodo-Lech Poznam, Braga-Fiorentina, Aek Larnnaka-Dnipro, Sheriff-Partizan, Ludogorets-Anderlecht

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS

Le partite d'andata si disputeranno il 14-15 febbraio, il 21 e 22 febbraio 2023; quelle di ritorno il 7-8 e il 14-15 marzo 2023. La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, pertanto le partite che nel doppio confronto resteranno in parità per numero di gol segnati fra casa e trasferta vanno ai tempi supplementari. Se il risultato rimarrà ancora in bilico dopo i 30' dei supplementari, allora si procede con i calci di rigore.