Maratona New York, doppietta Kenya, vincono Lokedi e Chebet

Doppietta dek Kenya alla maratona di New York. In campo femminile si è imposta Sharon Lokedi, mentre tra gli uomini ha vinto Evams Chebet. Bella prova dell'azzurro Daniele Meucci, che si è piazzato all'ottavo posto. Chebet ad aprile aveva vinto anche la maratona di Boston, quindi per lui quello di oggi a New York è il secondo trionfo dell'anno negli States. In testa fino al 35/o chilometro c'era stato il brasiliano Do Nascimento, che a un certo punto è crollato a terra in preda ai crampi ed è stato raggiunto e superato da Chebet che lo seguiva a una trentina di secondi. Alla fine al secondo posto si è piazzato l'etiope Shura Kitata, terzo l'olandese Abdi Nageeye, che fu argento nella maratona dei Giochi di Tokyo. Fra le donne dietro alla Lokedi si sono piazzate la israeliana Lonah Salpeter, seconda, e la etiope Gotyom Gebreslase, terza. Quarto posto per la 42enne keniana Edna Kiplagat, campionessa mondiale nel 2011 e 2013.