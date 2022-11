Serie A: Atalanta-Napoli, Kvaratskhelia infortunato

In campo alle 18 Atalanta-Napoli

Giocare alla pari con il Liverpool ad Anfield per 80', poi mollare e perdere perché ormai il primato del girone era in tasca: archiviata la prima fase della Champions ora il Napoli deve mantenere la fuga in serie A per il Napoli. Fondamentale è la sfida sul terreno dell'Atalanta, seconda in classifica a cinque punti di distanza e che in campionato ha un vantaggio: non gioca in Europa quest'anno, quindi arriva concentrata da una settimana alla sfida. Spalletti lo sa, ma non ne parla, vuole avere ritmo e forza al massimo anche a Bergamo dove però non ci sarà il talento di Kvaratskhelia, rimasto a Napoli per un attacco di lombalgia acuta. Al suo posto dovrebbe esserci Lozano, con Politano a destra ma c'è anche la carta Raspadori da poter giocare.

Prima le novità: "Muriel ha un problema tendineo e lo rivedremo dopo la sosta. De Roon, invece, s'è allenato coi compagni e può partire titolare". Quindi, l'iniezione di fiducia: "Il Liverpool ha dimostrato che nemmeno il Napoli è imbattibile". L'Atalanta vive la vigilia da seconda contro la prima della classe conscia di dover fare l'impresa. "Non prendere gol dal migliore attacco che in Champions ha alzato il livello - ha detto Gian Piero Gasperini - sarebbe una novità. Dobbiamo limitarne la qualità senza concedere spazi in velocità, né a Osimhen né alle punte esterne come Lozano, Raspadori e Politano".