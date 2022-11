Serie A: Milan-Spezia, formazioni

Dopo la festa di San Siro e il ritorno dopo nove anni agli ottavi di Champions League, il Milan scende in campo e affronta la prova Spezia. Una partita che non deve essere insidia per i rossoneri, che dovranno dimostrare di saper superare un ulteriore step di crescita, quello di sapersi concentrare sulla sfida successiva senza farsi travolgere dall'euforia del successo. Mancano tre partite alla sosta per il Mondiale e il Milan per chiudere al massimo l'avvio di stagione deve uscirne a bottino pieno. Prima lo Spezia, poi la Cremonese e la Fiorentina. I liguri non sono un avversario sulla carta temibile, reduci da quattro sconfitte ed un pareggio in campionato. Stefano Pioli, quindi, può permettersi di far riposare i titolari e continuerà la staffetta tra Giroud - mattatore in Champions League - e Origi. Ma non sarà l'unica rotazione. Brahim Diaz è favorito su De Ketelaere, ma c'è chi ipotizza la presenza dal 1' di Vranckx nel ruolo di trequartista. In difesa Kjaer si siederà in panchina e concederà un po' di spazio a Gabbia in coppia con Kalulu. Accorgimenti necessari anche perché il Milan sarà impegnato in tre match nel giro di una settimana, con il turno infrasettimanale contro la Cremonese.

Probabili formazioni di Milan-Spezia.

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 46 Tomori, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 8 Tonali; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 27 Giroud (83 Mirante, 21 Dest, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 5 Ballo-Touré, 40 Vranckx, 41 Bakayoko, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 33 Krunic, 12 Rebic, 9 Giroud). All.Pioli Squalificati: nessuno Diffidati: Theo Hernandez Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Ibrahimovic, Calabria, Saelemaekers

Spezia (3-4-2-1): 69 Dragowski; 27 Amian, 14 Kiwior, 4 Ampadu; 2 Holm, 6 Bourabia, 8 Ekdal, 13 Reca; 30 Maldini, 33 Agudelo; 18 Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 10 Verde, 11 Gyasi, 15 Hristov, 16 Beck, 21 Ferrer, 28 Ellertsson, 29 Caldara, 44 Strelec, 89 Sanca). All.: Gotti. Squalificati: Nikolaou. Diffidati: Gyasi. Indisponibili: Bastoni, Kovalenko. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 1.22; 6.50; 13.00.